Після перемоги над французьким Парі Сен-Жермен (2:0) у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів гравці англійського Манчестер Сіті влаштували справжнє божевілля у роздягальні.

"Містяни" по-справжньому запалили на лише на полі, а й у гардеробній. Відео бурхливого святкування Ман Сіті голкіпер Зак Стеффен виклав у своєму твіттері.

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Манкуніанці влаштували справді дикі танці в домашній роздягальні Етіхада. Гравці Сіті співали, стрибали та танцювали, насолоджуючись майбутньою подорожжю до Стамбула на вирішальний матч Ліги чемпіонів. Найактивнішими під час святкування були голкіпери, оборонці Вокер, Стоунз і Ляпорт, а також асистент Гвардіоли Хуан Мануель Лільйо.

Нагадаємо, що напередодні Манчестер Сіті впевнено здолав ПСЖ, забивши по м'ячу в кожному з таймів. Суперник "містян" у вирішальному матчі турніру визначиться у протистоянні лондонського Челсі та мадридського Реала.

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