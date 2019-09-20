Whoscored визначив 5 найгірших гравців тижня в Лізі чемпіонів

Відомий портал Whoscored опублікував список 5 найгірших гравців 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Популярне видання Whoscored опублікувало список гравців з найнижчими оцінками в 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.
ПСЖ – Реал: Ді Марія повторив досягнення Шацьких за результативністю у матчах проти мадридців
Ними стали Градецкі (Байєр) – 5.07, Робертсон (Ліверпуль) – 5.25, Голліні (Аталанта) – 5.27, Толої (Аталанта) – 5.35, Варан (Реал) – 5.59.
Команди, які представляють ці гравці, поступились у своїх поєдинках, а забити зміг лише Байєр.
ПСЖ – Реал: проект Зідана на межі краху, королівський матч Ді Марії та його свити і провал Куртуа