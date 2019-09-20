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Whoscored визначив 5 найгірших гравців тижня в Лізі чемпіонів

11:20 218 Читать на русском
Whoscored визначив 5 найгірших гравців тижня в Лізі чемпіонів
Ендрю Робертсон / Whoscored

Відомий портал Whoscored опублікував список 5 найгірших гравців 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Популярне видання Whoscored опублікувало список гравців з найнижчими оцінками в 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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Ними стали Градецкі (Байєр) – 5.07, Робертсон (Ліверпуль) – 5.25, Голліні (Аталанта) – 5.27, Толої (Аталанта) – 5.35, Варан (Реал) – 5.59.

Команди, які представляють ці гравці, поступились у своїх поєдинках, а забити зміг лише Байєр.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Аталанта Аталанта Ліга чемпіонів Лукаш Градецкі Лукаш Градецкі П'єрлуїджі Голліні П'єрлуїджі Голліні Байєр Байєр Ліверпуль Ліверпуль Рафаель Варан Рафаель Варан Рафаель Толої Рафаель Толої Ендрю Робертсон Ендрю Робертсон
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