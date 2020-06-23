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"White lives matter": над стадіоном Манчестер Сіті з'явився провокативний банер – Бернлі довелось просити вибачення

10:02 - Читать на русском
"White lives matter": над стадіоном Манчестер Сіті з'явився провокативний банер – Бернлі довелось просити вибачення
ФК Бернлі / Фото Sky Sports

Скандальний інцидент трапився перед поєдинком 30-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Бернлі (5:0).

22’ Філ Фоден
43’ Ріяд Марез
45+3’ Ріяд Марез
51’ Давід Сілва
63’ Філ Фоден
 
22’ Філ Фоден
43’ Ріяд Марез
45+3’ Ріяд Марез
51’ Давід Сілва
63’ Філ Фоден

Над домашньою ареню Манчестер Сіті пролетів літак з банером "White Lives Matter Burnley" (Життя білих має значення) перед стартом матчу з Бернлі.

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Інцидент спровокував гучний скадал. Прес-служба гостей одразу попросила вибачення за "образливий" банер та пообіцяла знайти винних і пожиттєво їх дискваліфікувати від відвідування домашніх матчів Бернлі.

"Наш клуб пишається тим, що працює з представниками будь-якої статі та віросповідання, і виступає проти расизму будь-якого роду. Ми повністю підтримуємо ініціативу Прем'єр-ліги "Black Lives Matter". Ми приносимо беззаперечні вибачення Прем'єр-лізі, Манчестер Сіті і всім тим, хто допомагає просувати Black Lives Matter", – йдеться в офіційній заяві клубу.

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Теги
Бернлі Бернлі Англія Расизм у футболі Манчестер Сіті - Бернлі
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