"We are the Champions, oh my god", – Ігуаїн показав одне з найгірших виконань легендарної пісні

Нападник Челсі Гонсало Ігуаїн спотворив слова пісні гурту Queen "We Are the Champions".

Після перемоги над Арсеналом у фіналі Ліги Європи гравці Челсі святкували здобуття європейського трофею у роздягальні. Футболісти пили пиво та співали відому пісню гурту Queen "We Are the Champions".

Нападник "синіх" Гонсало Ігуаїн завантажив у свій Instagram відео зі святкування, на якому сам виконує легендарну пісню. Аргентинець з пляшкою пива спотворив деякі слова приспіву, а наприкінці заспівав "We are the Champions, oh my god".

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Челсі переміг Арсенал з рахунком 4:1 та здобув другий за престижністю клубний європейський трофей.

