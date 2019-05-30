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"We are the Champions, oh my god", – Ігуаїн показав одне з найгірших виконань легендарної пісні

17:00 176 Читать на русском
"We are the Champions, oh my god", – Ігуаїн показав одне з найгірших виконань легендарної пісні
Гонсало Ігуаїн / AFP

Нападник Челсі Гонсало Ігуаїн спотворив слова пісні гурту Queen "We Are the Champions".

49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
72’ Еден Азар
 
Алекс Івобі 69’
49’ Олів'є Жиру
60’ Педро Родрігес
65’ Еден Азар
69’ Алекс Івобі
72’ Еден Азар

Після перемоги над Арсеналом у фіналі Ліги Європи гравці Челсі святкували здобуття європейського трофею у роздягальні. Футболісти пили пиво та співали відому пісню гурту Queen "We Are the Champions".

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Нападник "синіх" Гонсало Ігуаїн завантажив у свій Instagram відео зі святкування, на якому сам виконує легендарну пісню. Аргентинець з пляшкою пива спотворив деякі слова приспіву, а наприкінці заспівав "We are the Champions, oh my god".

Нагадаємо, у фіналі Ліги Європи Челсі переміг Арсенал з рахунком 4:1 та здобув другий за престижністю клубний європейський трофей.

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