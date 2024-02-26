Олег Базилевич-молодший організував виставку власних картин, про що повідомив на сторінці у Facebook. Виставка "Фронтова палітра" триватиме ще 3 тижні, до 16 березня у Хлібні (Софія Київська).

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Відгуки про творчість Базилевича-молодшого лише підтверджують його чималий хист до мистецтва. "Неймовірний Олег Базилевич! Кіносценарист, науковець, художник, патріот, воїн ЗСУ! Пішовши добровольцем на фронт, він взяв з собою пензлі, фарби і сопілку. Але його фарбами на передовій стали глина, земля, попіл, сажа", – написала журналістка Тетяна Дем'яненко після відкриття виставки. Також зазначається, що чоловік повернувся до Києва на операцію.

Цікаво, що Базилевич-молодший свого часу розповідав у інтерв'ю "Футбол 24" про свою творчість. "Так, я регулярно пишу якісь картини, постійно роблю ескізи та нариси. А сім років тому разом зі своїм однокласником Костянтином Дусановським вирішив заснувати новий напрямок у сучасному мистецтві. Зображуємо речі реального світу так, що їхнє розташування, їхні образи, або вони самі, несуть певний математичний, або арифметичний, зміст.

Назвали наш напрямок "арифмізм", від грецького слова "арифмос", тобто "число". Ідея в тому, щоби натякнути на існування важливих, але неочевидних на перших погляд зв’язків, понять і символів. А взагалі любов до образотворчого мистецтва – це така в нас сімейна традиція. Наскільки мені відомо, це йде від татової бабусі. Що було перед тим – невідомо".

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