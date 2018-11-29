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Взяття воріт Пятова та м'яч з-під Зінченка – серед претендентів на гол тижня Ліги чемпіонів

10:49 364 Читать на русском
Взяття воріт Пятова та м'яч з-під Зінченка – серед претендентів на гол тижня Ліги чемпіонів
Крамаріч перекидає Андрія Пятова / Фото: соцмережі

Стали відомі претенденти на найкращий гол 5 туру Ліги чемпіонів.

УЄФА назвав претендентів на гол тижня у Лізі чемпіонів.

Гравець тижня Ліги чемпіонів – визначилися всі претенденти

Номінантами стали Ар'єн Роббен, Максвель Корне, якого не зумів заблокувати Зінченко, Андрей Крамаріч, який ефектно перекинув Пятова та Дріс Мертенс.

Ліга чемпіонів5 турВірсоль-Райн-Накар-Арена (Зінсхайм)

Хоффенхайм - Шахтар: Вівторок 27 листопада 2018

Хоффенхайм
Матч завершено
2 : 3
Шахтар
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Теги
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