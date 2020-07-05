"Взяти когось з вулиці – за мого часу тут такого не було": Скрипник – про кадрову політику Зорі

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник описав підбір нових гравців для команди.

"Зараз умовно хлопцям з чемпіонату області потрапити до нас важко, звичайно. З урахуванням того, що є програми хороші, коли вибираєш гравця. Ти можеш в будь-який час включити і подивитися його не тільки хороші сторони, але і погані. Потім просто підбираєш його до своєї концепції гри. Хочеться запрошувати агресивних, молодих.

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Щоб взяти когось з вулиці – за мого часу тут такого не було. Напевно, вже так не їздять, коли привозять півавтобуса югославів, африканців. Їх випускали, вони тренувалися, кілька людей залишалися. Це вже справи минулих днів", – розповів Скрипник в ефірі Трендець.

Нагадаємо, фахівець очолив Зорю влітку минулого року. До цього він працював з латвійською Ригою та німецьким Вердером.

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