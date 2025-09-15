Напередодні форвард збірної України Владислав Ванат вперше зіграв за Жирону, вийшовши в основі у матчі 4-го туру Ла Ліги проти Сельти. Вже на 12-й хвилині екс-нападник Динамо зумів відкрити лік своїм голам за каталонців, поціливши у ворота після передачі Івана Мартіна. На жаль, втримати перемогу Жирона не змогла, пропустивши у доданий час з пенальті.

Ванат оформив гол у дебютному матчі за Жирону – ВІДЕО

Після гри Ванат на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram опублікував пам'ятні фото з матчу, підписавши допис "Разом" і тегнувши акаунт клубу. У коментарях друзі та вболівальники гаряче вітали Владислава з гольовим дебютом.

"Вже за 22 можна перепродавати", – написав під дописом півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко.

Нагадаємо, Ванат перейшов у Жирону з Динамо за 17 млн євро. Transfermarkt оцінює гравця в 15 мільйонів.

Ванат вразив Іспанію дебютним голом і відразу став найкращим у Жироні – каталонці драматично втратили перемогу на 90+2