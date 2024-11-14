"З поїзда на поїзд, гра – поїзд – дорога. Доволі складно. Дистанція? Мені вже байдуже, звик. З Динамо постійно у переїздах.

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У Дії комусь підтяглася довідка, що вже далекобійник? Так, є таке. Буду років через 15 синові розповідати, що робив у молодості. Що був як далекобійник, різними містами та країнами їздив.

Кілометраж навіть не рахую: поїзд, літак, автобус. За тиждень чотири рази були у поїзді", – сказав Бражко в інтерв'ю УАФ.

Нагадаємо, після 4-х турів Динамо йде у турнірній таблиці Ліги Європи на останній 36-й сходинці без очок (з різницею забитих і пропущених голів 0:10).

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