"Думаю, що з Кейном вже все ясно. Він був би на стадіоні. Дивлюся на ситуацію так, що він вже фактично пішов. Інші гравці збірної Англії брали участь в цій зустрічі.

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Думаю, що він міг взяти участь в матчі, був би на лаві запасних або в заявці. Але його навіть не було на стадіоні. У нас під час трансляції використовується багато камер. Упевнений, що його шукали на стадіоні, але не знайшли, це несподіванка", – зазначив Невілл у ефірі Sky Sports.

Додамо, що Кейна тривалий час сватають до Манчестер Сіті, тоді як Тоттенхем не бажає відпускати свою головну зірку. У минулому сезоні форвард провів 49 зустрічей, у яких відзначився 33 голами та 17 асистами.

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