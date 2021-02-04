"Новачки влились добре. У такий колектив, як у Полтаві це зробити не важко. Я ось сам нещодавно прийшов, влітку. Якщо ти дійсно працюєш, там не розповідаєш зайвого, то тебе приймуть, підкажуть і допоможуть при потребі. Кожен із новачків – хороший футболіст, хтось перспективний, а хтось вже відбувся як гравець.

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Наприклад, Тілль. Мені здається, що для УПЛ це дуже хороший трансфер, і для Ворскли теж. Дай Бог, щоб він себе вдало тут показав. З Гіо Цітаішвілі всі знайомі, що про нього розповідати. Хороший, різкий хлопець. Вже в наших матчах там хребти ламав суперникам.

Ось в нещодавньому поєдинку лівого захисника в перерві швидка забирала. У нього там всі хребці змістились. Я жартую, звісно. Його просто замінили в перерві", – розповів Яворський у інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, Цітаішвілі гратиме за Ворсклу до завершення чемпіонату. У поточному сезоні він провів у складі Динамо лише чотири матчі, результативними діями не відзначався.

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