"Настрій чудовий, це завжди велика гордість – грати за національну збірну.

Україна – Франція: де дивитися стартовий матч команди Реброва у відборі ЧС-2026

А собі ставлю завдання, напевно, дебютувати в збірній, тому що вже декілька разів їздив і ще жодного разу не зіграв, тож хочеться порушити цю неприємну традицію", – сказав Бондаренко для прес-служби Шахтаря.

Нагадаємо, що вже цієї осені збірна України стартує у відборі до ЧС-2026. Суперниками "синьо-жовтих" у групі стануть національні команди Франції, Азербайджану та Ісландії. Пряму путівку на Мундіаль отримає лише переможець квартету.

Ребров оголосив склад збірної України на перші матчі відбору до ЧС-2026 – два дебютанти