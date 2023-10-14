"Перш за все, добре, що ми перемогли. Допомагав команді. Так, хотілося забити, вже декілька матчів не можу забити. Все ж голи за збірну – особливі, але добре, що команда перемогла, і ми заробили три очки. Пас на Мудрика у другому таймі? Він був у вигіднішій позиції, віддав на нього. Шкода, що він не забив.

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Атмосфера була чудовою, ми заряджені, бо дуже важливі два матчі попереду. Зараз матч з Мальтою нелегкий буде. Працюємо, розбираємо суперника і налаштовуємося лише на перемогу.

Як впливає період у Жироні на виступи в збірній? Так, дає впевненості в собі. Команда грає добре, мене гарно прийняли. Я швидко адаптувався і зараз команда показує гарні результати", – розповів Довбик в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Нагадаємо, що збірна Україна здобула перемогу над Північною Македонією в сьомому турі відбіркових матчів до Євро-2024. Підопічні Реброва наразі посідають другу сходинку в турнірній таблиці з 10 балами у своєму активі.

Наступний матч збірна України проведе проти Мальти. Ця зустріч запланована на 17 жовтня.

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