"Поразка від Барселони 0:5 – це був найгірший вечір, який я коли-небудь пережив на футбольному полі. Вже через 20 хвилин я хотів поїхати додому і прийняти душ, щоб відійти.

Хабі Алонсо офіційно ''обрав'' між Сосьєдадом і Борусією М

Це було дуже боляче, проте додало нам міці для майбутніх звершень. Більше ми не могли бути такими наївними. У наступному сезоні ми здолали їх і стали чемпіонами Іспанії", – наводить слова Алонсо AS.

Додамо, що хавбек виступав за Реал з 2009 по 2014 роки. З мадридцями він вигравав Прімеру, Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Суперкубок Іспанії та два Кубки Іспанії.

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