"Взагалі цю націю викинути. Хай вони в себе, на своїй території туристичні якісь маршрути прокладають.

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Хай вони там собі грають у футбол, різні види спорту. Вони там будуть чемпіонами світу по Європі, чи навпаки – чемпіонами Європи по світу. І хай собі там процвітають, у своїй стороні", – сказав Чеснаков у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, вперше команди з країни-окупантки були викинуті з міжнародних змагань 28 квітня. На початку травня УЄФА продовжив ізоляцію загарбників від змагань під своєю егідою на всю кампанію 2022/23.

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