Півзахисник "гірників" Віктор Коваленко поділився думками щодо фіналістів юнацької Ліги УЄФА 2015 року у складі Шахтаря, які так і не розкрили свого потенціалу.

"Коли були однією командою – у нас був дуже сильний колектив. Багато футболістів виділялися. Наприклад, Денис Арендарук перейшов в іншу команду, зараз взагалі не знаю, де він.

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Вася Штандер теж був дуже перспективним футболістом, теж не знаю, де він грає. Думаю, багато хто був дуже перспективними, але деякі пропали", – сказав Коваленко в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, Арендарук нині перебуває на контракті у польському П'ясті, а Штандер виступає за аматорський Вотранс з Луцька.

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