"Я взагалі не збирався переходити в Челсі. Мене вмовили (киває в бік свого менеджера). Я просто зрозумів, що в Ман Сіті не буду грати стільки, скільки хочу. Знаєте що, просто хотів піти в оренду.

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Навіть коли я їздив на збори з Англією в молодших вікових групах, там були гравці, які щотижня грали в АПЛ. Ти дивишся на них і думаєш: я ж теж можу грати в лізі. Коли не граєш, це бісить", – цитує Палмера gq-magazine.

Нагадаємо, що Коул приєднався до Челсі у вересні 2023 року перейшовши з Манчестер Сіті. За сезон Палмер став незамінним гравцем "синіх". Загалом за лондонців він відіграв у 58 матчах, в яких забив 32 голи та віддав 20 асистів.

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