"Я взагалі не побачив Судакова на цьому Євро. Але як би Ребров не казав, що Судаков на полі може робити все, як би Ребров не казав, що Судаков може обіграти будь-яку команду...

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Як би не казали, що він – ціль №1 у всіх провідних клубів Європи. Судаков зіграв нижче своїх можливостей, і я не розумію через які причини", – поділився Севідов на YouTube-каналі Финты и Подкаты.

Нагадаємо, що Судаков зіграв у всіх трьох матчах збірної України на груповому етапі Євро-2024, проте не відзначився результативними діями.

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