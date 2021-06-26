Нападник Тоттенхема та збірної Англії Харрі Кейн прокоментував трансферні чутки, які ходять навколо нього на Євро-2020.

"Якщо чесно, перебуваючи в збірній Англії, я повністю сконцентрований на ній. Моїм агентом є мій брат, але за останні кілька тижнів ми поговорили лише раз. Він побажав мені удачі на Євро.

Манчестер Сіті скептично оцінює шанси підписати Кейна вже влітку, але не відмовляється від наміру

Після матчів я зв'язуюся з клубним фізіотерапевтом, щоб упевнитися, що все в порядку. Інших контактів з Тоттенхемом у мене немає. Мені бажають успіху, але особисті питання з клубом ми зараз не обговорюємо. Мене не дуже хвилює весь цей шум. Коли я в збірній Англії, намагаюся допомагати хлопцям і бути лідером.

Коли ти не забиваєш, люди починають розглядати кожну клітинку твого тіла, щоб з'ясувати, в чому причина. Можливо, на цьому турнірі так і відбувається. Якщо бути чесним, я скажу, що взагалі не читав ЗМІ під час Євро", – цитує Кейна Sky Sports.

Наразі головним претендентом на Харрі називають Манчестер Сіті, який готовий запропонувати за форварда понад 100 мільйонів фунтів.

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