Польща, Екстракляса, 4-й тур

Лехія Гданськ – Мотор Люблін – 3:3

Голи: В'юнник, 3, Бобчек, 45+1, Менья, 79 – Чубак, 38, Родрігес, 41, Вольські, 53

У четвертому турі польської Екстракляси гданська Лехія приймала вдома люблінський Мотор. У стартовому складі команди з Гданська на поле вийшли троє українців – Іван Желізко, Богдан В'юнник та Максим Дячук.

На 3-й хвилині матчу гравець Лехії подав м'яч у штрафний, там Бобчек зробив чи то пас, чи то удар в бік воріт, який замкнув В'юнник. Під кінець першого тайму гості зрівняли рахунок та вийшли вперед, але ще до перерви Лехія відновила паритет завдяки голу Бобчека.

Вже на 53-й хвилині Мотор забив ще один гол, проте на 79-й вінгер Лехії Менья встановив остаточний рахунок – 3:3. Варто відзначити, що на цьому матчі був присутній нинішній президент Польщі Кароль Навроцкі, який є давнім вболівальником Лехії Гданськ.

До слова, в матчі проти Мотора Богдан В'юнник відзначився своїм першим голом у сезоні 2025/26. Наразі Лехія посідає останнє місце в Екстраклясі, клуб отримав штраф у 5 залікових пунктів через борги.