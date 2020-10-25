Форвард Лусіано В'єтто вирішив покинути Європу та приєднався до Аль-Хіляля із Саудівської Аравії.

Аргентинець повноцінно перейшов до Аль-Хіляля із лісабонського Спортінга, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Сума трансферу склала 7 млн євро, з яких половину отримає Атлетіко – попередній клуб Лусіано. Відзначимо, що Аль-Хіляль очолює Разван Луческу – син головного тренера Динамо, а за команду виступають такі відомі гравці як Себастьян Джовінко та Бафетембі Гоміс.

До слова, В'єтто провів у складі Спортінга 35 матчів у минулому сезоні, записавши до свого активу 8 голів та 5 асистів.

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