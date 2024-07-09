Телеканал ВВС відмовився від вибачень перед форвардом збірної Португалії Кріштіану Роналду за свій жарт після нереалізованого португальцем пенальті в матчі зі Словенією.

Під час післяматчевого огляду зустрічі Португалія – Словенія ВВС опублікував плашку "Промахтіану Пеналду" ("Misstiano Penaldo" (miss – промах англійською). Кріштіану не зумів переграти Яна Облака з 11-метрової позначки в основний час гри. Незважаючи на критику, журналісти ВВС відмовилися від вибачень на адресу КР7.

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"Ми поважаємо думку деяких глядачів, які були незадоволені цією плашкою, відгуки були передані продюсерській команді. Цей підпис був просто грою слів, що ми і зробили з аналітичними діаграмами на Match Of The Day. Він не був образою Роналду. Насправді, під час програми ми дуже хвалили Кріштіану", – зазначили журналісти ВВС.

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