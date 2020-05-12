"Ввели військовий стан і закрили всіх на базі": Береза розповів про незвичайний карантин в СК Дніпро-1

Президент СК Дніпро-1 Юрій Береза в очікуванні відновлення української Прем'єр-ліги.

"З початку карантину ми, по суті, ввели військовий стан на території бази: закрили всіх з сім'ями, обмежили спілкування і вихід з бази. Таким чином, ми змогли проконтролювати пересування всіх людей, пов'язаних з клубом.

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Команди U-21 і U-19 ми розпустили, залишивши лише основну команду. Всі гравці залишилися на базі і поставилися з розумінням, ми всі конфлікти владнали. Тренерський штаб також на базі, а Дмитро Михайленко – постійний її мешканець.

Ми поділились на кілька груп. Основна група – це гравці, які відновлювалися і працювали з лікарями. Думаю, що за цей час команда ще більше налагодила морально-духовні відносини. Всі розуміли, що їхня поведінка сьогодні вплине на команду завтра. Гравці тренувалися окремо завдяки великій кількості ігрових полів. Ми більше працювали над індивідуальними якостями футболістів.

Цього тижня ми пройдемо повне тестування, а контроль стану футболістів і працівників ми вели і ведемо щодня. Дуже хотілося б закінчити цей чемпіонат і почати новий. Але ці виклики змушують нас приймати непрості рішення. Поки не знаю, як ми будемо діяти у випадку зараження когось з гравців. Однак людське життя залишається найважливішим", – сказав Береза у коментарі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, СК Дніпро-1 після 23 турів очолює другу "шістку", набравши 28 очок.

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