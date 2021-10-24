Воротар Динамо Георгій Бущан зізнався, хто з колег по цеху надихає його в чемпіонаті України.

"Чи вважаю я Пятова легендою? Так. У деяких речах він для мене приклад. Він уже років 12 тримається на хорошому рівні у хорошому клубі.

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Важко досягти певного рівня і шалено важко на ньому втриматися. У нього були і злети, і падіння, але він завжди був рівним до всього", – сказав Бущан в інтерв'ю YouTube-каналу "Зе Інтерв'юер".

Нагадаємо, Пятов перейшов у Шахтар з Ворскли у 2007 році і за цей час провів за донецький клуб 478 матчів, в яких пропустив 413 голів, а у 220 поєдинках втримав свої ворота на замку. До слова, обидва воротарі – партнери у національній збірній України.

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