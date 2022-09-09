"Суддівство після трьох турів в УПЛ? Ви знаєте, зарано робити якісь висновки, навіть щодо вилучення Мудрика. Та я завжди казав: помилки трапляються в усіх. Питання, чи це була помилка навмисна в інтересах команди суперника чи ще в чиїхось інтересах або це не навмисна помилка? Арановський – досвідчений арбітр, і в нашому випадку, я вважаю, це була навмисна помилка.

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Хтось із першого туру бачив себе на першому місці, а нам відводили роль статистів. Щось пішло не так, і ми вже бачимо, що суддівський фактор виходить на передній план. Я не хотів би, щоб після кожного туру ми говорили про суддів. Я волію говорити про футбол. Та якщо хтось мотивуватиме арбітрів припускатися навмисних помилок, ми не мовчатимемо", – поділився Срна у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, Мудрик отримав пряму червону на 35 хвилині матчу з Рухом, наступивши на ногу супернику. Через це Михайло не зможе зіграти в поєдинку з Чорноморцем, який відбудеться вже завтра, 10 вересня, початок о 17:00.

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