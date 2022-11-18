"Зараз складно сказати, я зосереджений на ЧС-2022. Можливо, це мій останній турнір. Мій п'ятий чемпіонат світу. Я не знаю, що буде після нього, але фанати назавжди залишаться в моєму серці. І я сподіваюся, що вони будуть на моєму боці – незалежно від того, повернуся я чи ні.

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Ніхто не ідеальний. У житті кожної людини є певні епізоди. Я буду робити помилки, я теж людина. Але зараз мені важко дати відповідь. Я зосереджений на ЧС-2022. Коли перейшов в МЮ, хотів допомагати команді, робити щось хороше, допомагати їй боротися з найкращими клубами. Але це важко, коли тобі підрізають крила, коли люди не хочуть, щоб ти виблискував, не хочуть слухати твої поради. Думаю, мені є що підказати, я міг би допомогти.

Моя мотивація змінилася за кілька місяців. Я не хочу говорити, що мені потрібен новий виклик. Але, можливо, і мені, і Манчестеру нова сторінка пішла б на користь. Але якщо я повернуся, то сподіваюся, що мені дозволять виблискувати так, як я це робив усі ці роки.

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Люди кажуть, що я вже не на топ-рівні? Такі запитання я вважаю дурними. Ну так ніхто не залишається тією самою людиною. Ми старіємо з кожним роком, це природно для всіх. Потрібно підлаштовуватися. Я не хочу звучати самовпевнено і говорити, що я той самий, що й у 20 років. Ні, зрозуміло, що ні.

Однак я адаптуюся, знаю свої сильні сторони. Я все ще граю на високому рівні, забиваю голи. Але коли ти не відчуваєш навколо потрібної енергії, то тобі складно залишатися собою. Це і сталося зі мною. Звичайно, від критики нікуди не дітися: "Ой, йому вже 37, він уже не той". Але я хочу подивитися, як хтось гратиме на моєму рівні в такому ж віці. Я почуваюся дуже добре і вірю, що чудово проведу чемпіонат світу", – цитує Роналду MEN із посиланням на інтерв'ю Пірсу Моргану.

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