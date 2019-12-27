"Вважаю Суркіса другим татом", – екс-легіонер Динамо розповів про теплі стосунки з президентом київського клубу

Македонський захисник Горан Попов поділився спогадами про виступи за київське Динамо, приділивши особливу увагу президенту клуба Ігорю Суркісу.

"Коли був у Динамо, Суркіс платив великі гроші нашим гравцям, щоб ми були кращими, ніж Шахтар. Тому футболісти маленьких команд намагалися суперово грати проти нас, показувати свої найкращі якості і потрапити в один з цих клубів. Грубо кажучи, переходиш в Динамо, підписуєш контракт на 3 роки і спокійно живеш після кар'єри. Зарплати були дуже хорошими. Для мене, як футболіста, який там грав, це було супер. Втім, не було добре для інших команд – але це їхні проблеми.

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У нас була конкуренція з Шахтарем, Дніпром, Металістом, і всі давали такі великі гроші. Але якщо якась з таких команд падає, інший президент скаже: "Дивись, не дам більше зарплати, адже немає конкуренції". Але для мене все було добре – отримував велику зарплату. Завжди говорив і Ігорю Суркісу сказав, коли їхав, що вважаю його другим татом. Це точно. Він зробив все для моєї кар'єри, потім в Англію і в Македонію відпустив", – зізнався Попов в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, македонський оборонець перебрався до Динамо з Херенвена у 2010 році, а остаточно покинув київський клуб у 2014-му.

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