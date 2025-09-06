"Сьогодні було багато моментів, які не так часто бувають. І треба розуміти, що коли є момент, то треба забивати. В таких матчах багато моментів стовідсоткових не буде. Могли забити - не забили, є над чим працювати. Проаналізуємо і будемо рухатися вперед. У нас наступна гра дуже важлива. У нас залишилося три дні, тому – відновлення та працюємо.

Ребров назвав причину поразки збірної України від Франції: "Це була велика проблема"

Чи робили ми ставку на другий тайм? Спочатку ми не робили ставку на жоден з таймів. Це футбол, може трапитися що завгодно. Але перший тайм, я вважаю, зіграли добре, а в другому стали грати ще впевненіше. Мали хороші моменти, не забили, а суперник забив другий м'яч, після чого стало важко відігратися. Але сьогодні в нас була команда, всі боролися, створювали моменти. Є над чим працювати, а в наступному матчі треба вже вирішувати.

Що сказав Ребров у перерві? Сказав, що ми добре оборонялися, але треба виходити агресивніше вперед та завершувати атаки. Те, що ми і робили в другому таймі, – сказав Забарний у коментарі Megogo.

Україна програла Франції перший матч відбору на ЧС-2026