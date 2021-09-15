"Вважаю результат з Динамо справедливим": захисник Бенфіки – про головного конкурента за вихід з групи ЛЧ
Бразильський легіонер "орлів" Морато задоволений дебютом у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.
"Це мій перший виступ за Бенфіку у Лізі чемпіонів. Я відчував велику відповідальність. Емоції були просто неймовірними. Це дуже цінна та важлива для мене школа.
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Чи справедливий результат? Загалом, так. Ми грали у свою гру протягом 90 хвилин. Але в футболі так буває.
Щодо того, що Динамо може стати нашим головним суперником у групі... Подивимося, поки ще рано про це говорити", – сказав Морато на післяматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, Бенфіка у Києві розписала безгольову нічию з Динамо (0:0), а у паралельному матчі Баварія розгромила Барселону 3:0. Турнірна таблиця групи Е після 1-го туру виглядає наступним чином: лідирують німці, українська та португальська команди ділять другу і третю сходинки, а замикають квартет іспанці.
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