"Вважаю поразку від Рапіда незаслуженою": Скрипник вірить у загальний успіх Зорі після розгрому у матчі Ліги Європи
Головний тренер луганців Віктор Скрипник прокоментував виїзне фіаско "мужиків" (0:3) у поєдинку з австрійцями.
"0:3 – це занадто багато. Дуже гірка, прикра поразка. Вважаю її незаслуженою. Ми повинні були забивати кілька голів, але Рапід не дозволив нам цього зробити.
Рапід Відень – Зоря – 3:0 – відео голів та огляд матчу
У самих же австрійців 3 удари – 3 голи. Хороший показник. У матчі-відповіді, звичайно ж, буде складно, але ми намагатимемося зробити все, що від нас залежить", – цитує Скрипника Kronen Zeitung.
Нагадаємо, у першому матчі "мужики" неочікувано зазнали розгромної поразки від Рапіда з рахунком 0:3. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 26 серпня. Початок зустрічі о 19:30.
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