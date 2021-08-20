"0:3 – це занадто багато. Дуже гірка, прикра поразка. Вважаю її незаслуженою. Ми повинні були забивати кілька голів, але Рапід не дозволив нам цього зробити.

Рапід Відень – Зоря – 3:0 – відео голів та огляд матчу

У самих же австрійців 3 удари – 3 голи. Хороший показник. У матчі-відповіді, звичайно ж, буде складно, але ми намагатимемося зробити все, що від нас залежить", – цитує Скрипника Kronen Zeitung.

Нагадаємо, у першому матчі "мужики" неочікувано зазнали розгромної поразки від Рапіда з рахунком 0:3. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 26 серпня. Початок зустрічі о 19:30.

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