"Всередині Едуардо дуже ніжний романтик. Ззовні лише дуже серйозний. У міру стриманий та потайний, але чесний. Говорить все, як справді думає, тобто прямий. Я себе класно з ним почуваю, наче в ейфорії. Ми на одній хвилі.

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Його найромантичніший вчинок? Найромантичніше, що він робив для мене, то це вечерю у найвищому номері з ванною і терасою. Було дуже класно: свічки, суші, ванна з піною та масаж. Едуардо дарує квіти без причини. Його колишні навіть пишуть мені. Часом реагують на квіти, зляться.

Герреро також готує для мене. Романтична нотка присутня, коли робимо це разом. Звичайно, заляпає тим блендером усю кухню, але слухняно прибирає, коли починаю кричати. І вже традиційно називає мене "Мій Токсік".

Деякі подруги дивуються, бо не здогадувались, що Еді прямо такий романтик. Одного разу зібралися компанією, коли я отримала кошик квітів без причини. Були вражені не лише дівчата, а й хлопці – друзі його.

Характер у нього дуже різкий, але він швидко вміє заспокоюватись. По знаках він – Риба, а я – Овен. Гадаю, що цим усе сказано. Часом дивують деякі його вчинки, бо він вважає, що все можна купити, але це не так. Водночас тішить те, що він впертий і цілеспрямований", – розповіла Крижановська в інтерв'ю YeSport.

Нагадаємо, Герреро перейшов в Динамо з Зорі на початку вересня 2024 року за 2,5 млн євро. З того часу провів за киян 13 матчів, в яких забив 1 гол.

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