"Що ви хочете від мене почути? Що я волів би, щоб вони всі були там? Звичайно, вважав би за краще. Не вистачало другого, третього, четвертого найкращих гравців і так далі. Ми хочемо, щоб усі найкращі футболісти планети були присутні в такий вечір.

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Найкраща команда року не була присутня на церемонії, хоча вони отримали нагороди найкращому тренеру і найкращому бомбардиру.

Я маю поважати рішення кожного. Хоча сам би так не вчинив. Але вони роблять те, що хочуть", – цитує Родрі Marca.

Нагадаємо, Реал бойкотував церемонію нагородження "Золотого м'яча", оскільки бразилець не виграв. Вінісіуса обійшов Родрі з Манчестер Сіті.

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