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Вундеркінд Реала Кубо знищив 4-х гравців збірної Парагваю завдяки космічному контролю

16:37 648 Читать на русском
Вундеркінд Реала Кубо знищив 4-х гравців збірної Парагваю завдяки космічному контролю
Такефуса Кубо / Фото 90min

Японський хавбек Реала Такефуса Кубо доводить мадридцям, що вони недаремно повірили у юного таланта.

Товариські матчі
Японія
2
2 : 0
0
Парагвай
13:20 05:09:2019
завершено
 

Збірна Японії вирішила перевірити свої сили у товариському матчі проти Парагваю і, схоже, залишилась задоволена результатом (2:0).

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Особлива увага була прикута до новачка Реала Такефуси Кубо, який з'явився на полі у другому таймі. 18-річний хавбек "возив" гравців Парагваю, а в одному з епізодів пошив у дурні одразу 4-х суперників.

Нагадаємо, Реал після підписання Кубо відправив гравця в Мальорку для здобуття досвіду виступів у Ла Лізі.

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Теги
Товариські матчі Такефуса Кубо Такефуса Кубо Японія - Парагвай Реал Мадрид Реал Мадрид Японія Японія Парагвай Парагвай
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