Вундеркінд Реала Кубо знищив 4-х гравців збірної Парагваю завдяки космічному контролю

Японський хавбек Реала Такефуса Кубо доводить мадридцям, що вони недаремно повірили у юного таланта.

Збірна Японії вирішила перевірити свої сили у товариському матчі проти Парагваю і, схоже, залишилась задоволена результатом (2:0).

Рамос, Алькантара та інші гравці збірної Іспанії пофеєрили на тренуванні – таке не побачиш у навіть у відеогрі

Особлива увага була прикута до новачка Реала Такефуси Кубо, який з'явився на полі у другому таймі. 18-річний хавбек "возив" гравців Парагваю, а в одному з епізодів пошив у дурні одразу 4-х суперників.

Нагадаємо, Реал після підписання Кубо відправив гравця в Мальорку для здобуття досвіду виступів у Ла Лізі.

Битва "динамівців", дуель суперників України та нова серія великого протистояння – головні фішки 5-го туру євровідбору