Вундеркінд Баварії обійшов Гаві та Мукоко – наймолодші гравці топ-ліг у цьому сезоні
Transfermark сформував рейтинг наймолодших футболістів, які виходили на поле в сезоні 2021/22.
1. Пауль Ваннер, Баварія, 16 років 15 днів (тут і далі – на момент першої гри).
2. Матіс Тель, Ренн, 16 років 3 місяці 19 днів.
3. Сідней Ребігер, РБ Лейпциг, 16 років 8 місяців 22 дні.
4. Юссуфа Мукоко, Борусія Д, 16 років 8 місяців 25 днів.
5. Зідан Сертдемір, Байєр, 16 років 9 місяців 3 дні.
6. Лука Ромеро, Лаціо, 16 років 9 місяців 10 днів.
7. Ікер Браво, Байєр, 16 років 9 місяців 25 днів.
8. Гаві, Барселона, 17 років 24 дні.
9. Альваро Бастіда, Кадіс, 17 років 4 місяці 5 днів.
10. Леслі Угочукву, Ренн, 17 років 4 місяці 13 днів.
Роналду, Ібра, ексзірка Дніпра, несподіване придбання шейхів – рейтинг найдорожчих форвардів "за 30"