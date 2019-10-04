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Вундеркінд Арсенала Мартінеллі став найкращим гравцем тижня у Лізі Європи

19:05 118 Читать на русском
Вундеркінд Арсенала Мартінеллі став найкращим гравцем тижня у Лізі Європи
Габріел Мартінеллі / УЄФА

УЄФА визнав 18-річного форварда Арсенала Габріела Мартінеллі найкращим гравцем 2 туру групового етапу Ліги Європи.

13’ Габріел Мартінеллі
16’ Габріел Мартінеллі
22’ Джо Віллок
57’ Дані Себальйос
 
13’ Габріел Мартінеллі
16’ Габріел Мартінеллі
22’ Джо Віллок
57’ Дані Себальйос

УЄФА у своєму Twitter повідомив, що нападник Арсенала Габріел Мартінеллі став найкращим гравцем 2 туру групового етапу Ліги Європи.

Арсенал – Стандард – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Бразилець оформив дубль у ворота Стандарда (4:0) у стартові 16 хвилин матчу. Це його перші голи на євроарені. Раніше він двічі забивав Ноттінгем Форест (5:0) у матчі Кубка англійської ліги.

Арсенал після двох турів має 6 очок і очолює турнірну таблицю групи F.

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Теги
Ліга Європи Відеоновини Габріел Мартінеллі Габріел Мартінеллі Арсенал - Стандард Арсенал Арсенал УЄФА
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