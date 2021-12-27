Іспанець несподівано відмовився підписувати новий контракт і налаштований покинути Молінью, повідомляє Eurosport.

Вулверхемптон запровадив безпрецедентні заходи безпеки для першої команди

Упродовж минулих трансферних вікон Вулверхемптон почувався впевнено, відхиляючи всі пропозиції за Траоре. "Вовки" встановили божевільний цінник у розмірі 70 млн фунтів. Втім, зірка раптом відмовився продовжувати контракт, який закінчується влітку 2023 року. Тепер Вулверхемптон може погодитися і на 35 млн, щоб бунт вінгера не переріс у щось серйозніше.

Додамо, що поточний сезон Траоре явно проводить не на своєму рівні – 15 матчів і жодної результативної дії.

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