Вулверхемптон змирився із втратою Хіменеса та знайшов заміну своїй зірці

Фоврард Вулверхемптона Рауль Хіменеса близький до відходу з клубу, але "вовки" вже визначились із потенційною заміною.

Жуан Паулінью має прийти у Вулверхемптон у випадку трансферу Рауля Хіменеса, повідомляє RTP.

Ювентус перехопив Хіменеса в Манчестер Юнайтед, – AS

Зазначається, що саме тренер "вовків" Нуну Ешпіріту Санту обрав португальця в статусі заміни найкращому бомбардиру команди, якого сватають в Манчестер Юнайтед та Ювентус. Відома й потенційна ціна за форварда Браги – 30 млн євро.

До слова, Паулінью став одним з найкращих бомбардирів чемпіонату Португалії, забивши 17 м'ячів у 29 поєдинках сезону 2019/20.

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