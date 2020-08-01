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Вулверхемптон змирився із втратою Хіменеса та знайшов заміну своїй зірці

18:16 - Читать на русском
Вулверхемптон змирився із втратою Хіменеса та знайшов заміну своїй зірці
Жуан Паулінью / EPA

Фоврард Вулверхемптона Рауль Хіменеса близький до відходу з клубу, але "вовки" вже визначились із потенційною заміною.

Жуан Паулінью має прийти у Вулверхемптон у випадку трансферу Рауля Хіменеса, повідомляє RTP.

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Зазначається, що саме тренер "вовків" Нуну Ешпіріту Санту обрав португальця в статусі заміни найкращому бомбардиру команди, якого сватають в Манчестер Юнайтед та Ювентус. Відома й потенційна ціна за форварда Браги – 30 млн євро.

До слова, Паулінью став одним з найкращих бомбардирів чемпіонату Португалії, забивши 17 м'ячів у 29 поєдинках сезону 2019/20.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Жуан Жуан Паулінью Рауль Рауль Хіменес Вулверхемптон Вулверхемптон Англія
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