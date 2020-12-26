Головний тренер Вулверхемптона Нуну Ешпіріту Санту розповів, як команда оберігається від COVID-19.

"Коли ситуація стала покращуватись, ми сказали гравцям: "Гаразд, тепер ви можете ходити в магазини".

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Однак зараз коронавірус знову набирає обертів, з'явився новий різновид, якого всі бояться. Ми знову заборонили гравцям ходити за покупками в супермаркети", – цитує Санту BBC Sport.

Цікаво, що раніше головний тренер заборонив гравцям давати автографи. Зауважимо, завтра, 27 грудня, "вовки" зустрінуться з Тоттенхемом. Вулверхемптон розташувався на 11 сходинці.

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