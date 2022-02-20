Програму 26-го туру АПЛ закривав поєдинок на Молінью між Вулверхемптоном і Лестером. Перемога у цій зустрічі була вкрай важливою для обох команд: "лисицям" треба було перервати 4-матчеву безвиграшну серію, а "вулвз" отримали шанс поборотись аж за зону ЛЧ – до неї можна було б наблизитись на дистанцію в 6 очок при двох іграх у запасі. Словом, очікувалось цікаве протистояння.

Гості, попри важливість матчу, провалили його початок. Вулверхемптон відкрив рахунок вже на 9-й хвилині внаслідок скидки Хіменеса й пострілу Невеша метрів з 22-х точно у правий кут. Після цього суперники провели кілька непоганих моментів, однак Са й Шмейхель грали надійно.

Тим не менш, Лестер у першому таймі виглядав активніше й гостріше. На 41-й хвилині "лисиці" були винагороджені за хороший футбол: Тілеманс запустив передачу на хід Олбрайтону, той виконав простріл, а Лукман замкнув – 1:1! Саме з цим рахунком футболісти відправились відпочивати.

На початку другого тайму підопічні Брендана Роджерса могли вийти вперед. Так, на 50-й хвилині м'яч влучив у руку Саїсса в штрафному, однак пенальті за це не дали. На 57-й Дака непогано стріляв з дистанції у лівий нижній кут (Са спіймав м'яч), а на 64-й Тілеманс пробив метрів з 16-ти над хрестовиною. "Вулвз" занадто багато дозволяли гостям.

Втім, Лестер досить швидко був покараний за марнотратство: на 67-й хвилині Дендонкер викотив передачу у зону перед півколом, а Поденсе вистрілив метрів з 23-х – точно під ліву стійку. 2:1! Цікаво, що Вулверхемптон вперше після повернення в АПЛ двічі забив з-за меж штрафного в одному матчі.

У компенсований час Лестер міг врятуватись від поразки завдяки потужного пострілу Тілеманса з лінії карного майданчика, однак Са врятував господарів. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Вулверхемптона. "Вулвз" набрали 40 очок і піднялися на сьому сходинку, а "лисиці" з 27 заліковими балами залишились одинадцятими.