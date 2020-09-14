У рамках першого туру англійської Прем'єр-ліги Вулверхемптон розібрався із Шеффілд Юнайтед на виїзді. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 1-й тур

Шеффілд Юнайтед – Вулверхемптон – 0:2

Голи: Хіменес, 3, Саісс, 6

Брайтон – Челсі – початок о 22:00

Ще у першому таймі "вовки" забезпечили собі комфортну перевагу у рахунку. На 3-й хвилині Хіменес в дотик замкнув простріл у штрафний майданчик, а на 6-й Ромаїн Саісс головою відповів на подачу з кутового.

Друга половина зустрічі була цікавішою, проте без голів. На 70-й Ромаїн Саісс міг остаточно знищити "клинків", але його удар, з меж карного майданчика, влучив у стійку. Господарі відчайдушно атакували, однак Вулвз також не відсижувались у обороні, і, загалом, створили навіть більше моментів ніж Шеффілд Юнайтед. Врешті, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу "вовків" – 0:2.

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