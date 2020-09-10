20-річний талант спробує сили в чемпіонаті Англії, повідомляє офіційний сайт "вовків".

Вулверхемптон підписав півфіналіста Ліги чемпіонів всього за 2 млн євро

Вітінья орендований з Порту на 1 рік. Вулвз також матимуть опцію викупу хавбека. Прийдешній сезон – тільки другий для Вітіньї на професіональному рівні. За "драконів" він дебютував лише в січні, але швидко завоював місце в основній обоймі португальського гранда.

У сезоні 2019/20 Вітінья встиг провести 15 матчів у Прімейрі, в яких забив 8 м'ячів і віддав 3 результативні передачі.

Челсі бомбить трансферний ринок: 3 зірки, фіналіст ЛЧ і німецький "принц" – 200 мільйонів, які й не снилися конкурентам