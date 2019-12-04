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Вулверхемптон – Вест Хем: Ярмоленко знову опинився в запасі на матч АПЛ

20:37 273 Читать на русском
Вулверхемптон – Вест Хем: Ярмоленко знову опинився в запасі на матч АПЛ
Вулверхемптон – Вест Хем: онлайн-трансляція

Вест Хем поїхав у гості до Вулверхемптона в рамках 15 туру АПЛ. Стартові склади команд і онлайн-трансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".

23’ Леандер Дендонкер
 
23’ Леандер Дендонкер

Матч Вулверхемптон – Вест Хем розпочнеться о 21:30 за київським часом. "Футбол 24" проводить текстовий онлайн.

Стартові склади

Вулверхемптон: Патрісіу – Дендонкер, Коуді, Саісс – Догерті, Моутінью, Невеш, Хонні – Траоре, Хіменес, Жота

Запасні: Радді, Беннетт, Нету, Кутроне, Вінагре, Кілман, Ешлі-Сіл.

Вест Хем: Мартін – Фредерікс, Огбонна, Бальбуена, Крессвел – Райс, Нобл – Снодграсс, Форнальс, Андерсон – Аллє.

Запасні: Роберто, Сабалета, Масуаку, Санчес, Ярмоленко, Холланд, Аєті.

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Теги
Англія Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вулверхемптон Вулверхемптон Вест Хем Вест Хем Вулверхемптон - Вест Хем
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