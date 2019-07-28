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Вулверхемптон узгодив трансфер Кутроне з Мілана

16:15 120 Читать на русском
Вулверхемптон узгодив трансфер Кутроне з Мілана
Патрік Кутроне / Мілан

Нападник Мілана Патрік Кутроне наступний сезон розпочне в Англії.

Вулверхемптон досяг згоди з Міланом щодо трансферу нападника італійців Патріка Кутроне. Англійці заплатять за 21-річного форварда 18 млн євро, ще 4 "россонері" можуть отримати бонусами, повідомляє журналіст The Guardian Фабріціо Романо у своєму Twitter.

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Додамо, що Кутроне втратив місце в основі "россонері" після приходу поляка Кшиштофа Пйонтека, який перебрався на Сан-Сіро взимку цього року.

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До слова, у сезоні 2018/19 Кутроне провів за Мілан 43 поєдинки в усіх турнірах, де нападник забив 9 голів та віддав 2 результативні передачі.

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