Вулверхемптон узгодив трансфер Кутроне з Мілана

Вулверхемптон досяг згоди з Міланом щодо трансферу нападника італійців Патріка Кутроне. Англійці заплатять за 21-річного форварда 18 млн євро, ще 4 "россонері" можуть отримати бонусами, повідомляє журналіст The Guardian Фабріціо Романо у своєму Twitter.

Додамо, що Кутроне втратив місце в основі "россонері" після приходу поляка Кшиштофа Пйонтека, який перебрався на Сан-Сіро взимку цього року.

До слова, у сезоні 2018/19 Кутроне провів за Мілан 43 поєдинки в усіх турнірах, де нападник забив 9 голів та віддав 2 результативні передачі.

