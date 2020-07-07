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Вулверхемптон продав свого вінгера в Лідс

7 липня 22:52 - Читать на русском
Вулверхемптон продав свого вінгера в Лідс
Б'єлса та Кошта / ФК Лідс

Лідер Чемпіоншипу Лідс Юнайтед домовився про повноцінний трансфер нападника Елдера Кошти. Нинішній сезон він розпочав у Йоркширі на правах оренди з Вулверхемптона.

Уродженець ангольської столиці Луанди підписав постійний контракт із "павичами", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Кошта уклав угоду з Лідсом до літа 2024 року. Вулверхемптон отримав за нього орієнтовно 17,7 млн євро. Португалець, який провів за "вовків" три сезони, може зіграти на обох флангах атаки та є одним із провідних виконавців команди Марсело Б'єлси.

У нинішньому сезоні Елдер Кошта провів 43 матчі в усіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 6 результативних передач.

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Теги
Англія Трансфери Лідс Лідс Трансфери Чемпіонату Англії Елдер Елдер Кошта Вулверхемптон Вулверхемптон
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