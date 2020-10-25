"У персоналу з'явилася дуже розумна ідея, вони знали, що у мене проблема з плечем. Суперники хапали мене за руки, щоб я не міг рухатися, тягнули за плечі.

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Якщо нанести масло, то супернику неможливо мене схопити, особливо якщо я рухаюся. Перша гра з маслом була дуже кумедною, багато хто намагався ловити мене за руки, але їм не вдавалось. Вони питали, що відбувається, а я все повторював, що сам не знаю!

Тепер всі про це знають, але це не має значення. Для мене це важливо, тому що суперникам доводиться застосовувати іншу тактику. Тепер, з маслом на руках, я можу вислизнути", – цитує Траоре Daily Mail.

У минулому сезоні АПЛ іспанець провів 37 матчів, в яких відзначився 4-ма голами та 9-ма асистами.

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