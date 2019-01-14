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Вулверхемптон побореться з Челсі за Вілсона

13 січня 23:25 142 Читать на русском
Вулверхемптон побореться з Челсі за Вілсона
Каллум Вілсон / Rex Features

Нападник англійського Борнмута Каллум Вілсон зацікавив ще один клуб. Тепер на нього претендує і Вулверхемптон.

"Вовки" позмагаються за форварда з лондонським Челсі, повідомляє Birmingham Mail.

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Міцний середняк Прем'єр-ліги в першому колі мав проблеми з результативністю, тому перебуває у пошуках забивного нападника. Натомість Вілсон у нинішньому сезоні вже забив 9 голів і віддав 8 результативних передач (20 матчів).

Завадити трансферу 26-річного англійця на Молінью може лондонський Челсі. Каллум Вілсон є альтернативою Ігуаїну для "синіх". Лондонці готові віддати за одного з лідерів Борнмута 50 млн фунтів.

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Англія Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Вулверхемптон Вулверхемптон Борнмут Борнмут Каллум Вілсон Каллум Вілсон
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