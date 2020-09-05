Вулверхемптон побив клубний рекорд, підписавши юного форварда Порту
Нападник Порту Фабіу Сілва відтепер виступатиме в англійському чемпіонаті.
Порту та Вулверхемптон досягли згоди щодо трансферу Фабіу Сілви, інформує офіційний сайт "вовків". 18-річний гравець підписав контракт з англійським клубом на 5 років.
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Деталі угоди не розголошуються, проте ЗМІ повідомляють, що трансфер юного португальського форварда обійшовся англійському клубу в 40 млн євро.
Зазначимо, що Фабіу Сілва є вихованцем Бенфіки, а на дорослому рівні заграв за Порту. У минулому сезоні за португальський клуб нападник провів 24 матчі у всіх турнірах, відзначився трьома голами та двома асистами.
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