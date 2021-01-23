29-річний бразилець Реал Сосьєдада став гравцем Вулверхемптона, повідомляє офіційний сайт "вовків".

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Вілліан Хосе перебрався в Англію на правах оренди, його угода розрахована до завершення поточного сезону. Щоправда, Вулверхемптон матиме право викупу гравця влітку.

Зауважимо, Хосе є справжньою зіркою Реал Сосьєдада, за який виступає з 2016 року. В поточному сезоні він провів за "біло-блакитних" 21 поєдинок, забив 6 м'ячів та віддав 1 асист. Також бразилець встиг пограти за низку іспанських, аргентинських та бразильських клубів.

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