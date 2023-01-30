Гомес підписав контракт на 5,5 року з можливістю продовження угоди ще на один рік. Про це інформує офіційний сайт "вулвз".

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Повідомляється, що угода буде вважатися укладеною за умови отримання гравцем дозволу на роботу в Англії.

Згідно з ВВС, клуб з АПЛ заплатив Фламенго 15 мільйонів фунтів стерлінгів.

Гомес провів за Фламенго 86 матчів і встиг виграти Копа Лібертадорес. Також він оформив "золотий дубль" у складі Фламенго в Бразилії – виграв національний чемпіонат і кубок.

Гомес став шостим новачком "вулвз" у зимове трансферне вікно.

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