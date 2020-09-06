Бразилець підписав контракт на два роки, інформує сайт "вовків". За неофіційними даними, сума трансферу склала всього 2 млн євро.

Вулверхемптон побив клубний рекорд, підписавши юного форварда Порту

Марсал був основним гравцем Ліона у сезоні 2019/20 – 26 матчів, один асист. Команда невдало виступила на внутрішній арені, проте в Лізі чемпіонів сенсаційно пройшла у півфінал, вибивши Ювентус та Манчестер Сіті.

Додамо, що Марсал може зіграти в центрі та на лівому фланзі оборони. 31-річний бразилець отримав у Вулверхемптоні номер 5.

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